Ткачак — о финале Кубка Стэнли: «Флорида» не чувствует давления. Никто нас тут не ждал»
Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак заявил, что команда не чувствует давления перед финалом Кубка Стэнли против «Вегаса».
«Возможно, некоторые команды бросает в жар в таких напряженных ситуациях. Мы не чувствуем давления и веселимся. Никто нас тут не ждал. Не думаю, что кто-то мог ожидать, что все пойдет именно так. Мы все мечтаем о выходе в финал, об играх за Кубок Стэнли, но то, как мы сюда попали, представить было трудно. Мы вышли в плей-офф с преимуществом в одно очко и с восьмым посевом на «Востоке», — приводит слова Ткачака сайт НХЛ.
В текущем плей-офф Ткачак провел 14 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков.
Первый матч финальной серии между «Флоридой» и «Вегасом» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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