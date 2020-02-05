Мерзликинс вышел на первое место по шатаутам в НХЛ в нынешнем сезоне

Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:0 ОТ). Он вышел на первое место в лиге по этому показателю в текущем сезоне.

Латвийский голкипер отыграл четыре матча без пропущенных шайб. Такой же показатель у Коннора Хеллебайка из «Виннипега», но у него на 21 матч больше.

25-летний вратарь в текущем сезоне провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ, 20 из которых он провел в стартовом составе. В среднем за игру он пропускал 2,42 шайбы. Процент отраженных бросков — 92,5.