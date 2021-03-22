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Марло готов к обмену из «Сан-Хосе»

21:40
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Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло заявил, что готов к обмену в дедлайн, сообщает The Athletic. 41-летний форвард в нынешнем сезоне набрал 5 (1+4) очков в 29 матчах.

Марло ведет погоню за рекордом по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге. Он уже провел 1752 игры и занимает по этому показателю третье место в истории.

Напомним, рекордсменом НХЛ по сыгранным матчам является Горди Хоу — 1767 встреч.

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