Нападающий «Нэшвилла» Калле Ярнкрок признан первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Швед помог «Предаторз» одержать три победы в четырех матчах недели, набрав 6 (3+3) очков.

Второй звездой недели назван форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец записал в актив 8 (4+4) очков в четырех встречах.

Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который также набрал 8 (4+4) очков в четырех играх. Шведский хоккеист в матче с «Филадельфией» повторил рекорд НХЛ по количеству набранных очков за один период (3+3).