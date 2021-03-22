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Ярнкрок — первая звезда недели в НХЛ

20:52
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Нападающий «Нэшвилла» Калле Ярнкрок признан первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Швед помог «Предаторз» одержать три победы в четырех матчах недели, набрав 6 (3+3) очков.

Второй звездой недели назван форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец записал в актив 8 (4+4) очков в четырех встречах.

Третьей звездой стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который также набрал 8 (4+4) очков в четырех играх. Шведский хоккеист в матче с «Филадельфией» повторил рекорд НХЛ по количеству набранных очков за один период (3+3).

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