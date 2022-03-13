Марк Стаал — третий брат, который провел 1000 матчей в НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Калгари».

Для защитника «Ред Уингз» Марка Стаала эта встреча стала 1000-й в лиге. При этом братья 35-летнего канадца — Эрик (1293) и Джордан (1070) — также провели более тысячи матчей в НХЛ.

Стаал выступает за «Детройт» с сентября 2020 года. С 2007 года он играл за «Рейнджерс». В 999 матчах защитник набрал 208 (47+161) очков.