«Каролина» обыграла «Филадельфию», у Свечникова результативная передача

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 3:1.

На шайбы Стива Лоренца, Джордана Мартинука и Себастьяна Ахо гости ответили точным броском Дерика Брассара. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Флайерза» Ивана Проворова «-1».

После этого матча «Каролина» с 87 очками лидирует в Восточной конференции, «Филадельфия» с 46 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Лоренц — 7 (Степан, Чатфилд), 28:34 — 1:0. Брассар — 6 (Аткинсон, Ристолайнен), 36:50 — 1:1. Мартинук — 3 (Трочек, Коул), 56:10 — 2:1. Ахо — 26 (п.в., Свечников), 59:39 — 3:1.

Вратари: Андерсен — Джонс (57:20 — 59:39).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (15+12+9) — 29 (10+14+5).

Наши: Свечников (17.22/4/+2) — Проворов (23.13/1/-1).

12 марта. Роли. PNC Arena.