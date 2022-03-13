«Каролина» обыграла «Филадельфию», у Свечникова результативная передача
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 3:1.
На шайбы Стива Лоренца, Джордана Мартинука и Себастьяна Ахо гости ответили точным броском Дерика Брассара. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+2», у защитника «Флайерза» Ивана Проворова «-1».
После этого матча «Каролина» с 87 очками лидирует в Восточной конференции, «Филадельфия» с 46 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Филадельфия» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Лоренц — 7 (Степан, Чатфилд), 28:34 — 1:0. Брассар — 6 (Аткинсон, Ристолайнен), 36:50 — 1:1. Мартинук — 3 (Трочек, Коул), 56:10 — 2:1. Ахо — 26 (п.в., Свечников), 59:39 — 3:1.
Вратари: Андерсен — Джонс (57:20 — 59:39).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (15+12+9) — 29 (10+14+5).
Наши: Свечников (17.22/4/+2) — Проворов (23.13/1/-1).
12 марта. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|41
|17
|87
|2
|Питтсбург
|59
|35
|24
|79
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|59
|29
|30
|61
|6
|Айлендерс
|55
|23
|32
|54
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|58
|18
|40
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|58
|34
|24
|75
|3
|Миннесота
|57
|34
|23
|72
|4
|Нэшвилл
|58
|33
|25
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|59
|26
|33
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|60
|32
|28
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|59
|29
|30
|65
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|13.03
|03:00
|
Бостон – Аризона
|- : -
|13.03
|03:00
|
Калгари – Детройт
|- : -
|13.03
|03:00
|
Монреаль – Сиэтл
|- : -
|13.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|- : -
|13.03
|03:00
|
Оттава – Чикаго
|- : -
|13.03
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|13.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|13.03
|06:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|13.03
|23:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09