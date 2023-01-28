Марченко забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

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«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

На 3-й минуте встречи «Блю Джэкетс» реализовали большинство. Голом отметился российский нападающий Кирилл Марченко.

Для 22-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 12-й в текущем сезоне.