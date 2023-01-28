Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Детройт»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Детройт» (2:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан голкипер Илья Сорокин. 27-летний россиянин отразил 23 из 23 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Брок Нельсон. Он отметился голом и голевой передачей.

Замкнул тройку лучших форвард Кайл Палмиери. На его счету две голевые передачи.