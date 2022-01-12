Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Малкин сравнялся с Лемье и делит с ним второе место по количеству победных шайб в истории «Питтсбурга»

08:47
Теги:

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

35-летний россиянин забросил вторую шайбу «Пингвинз» в начале второго периода. В середине того же периода он забил еще один гол.

Малкин забросил 74-ю победную шайбу за все время выступлений за «Питтсбург» и повторил показатель Марио Лемье. Теперь россиянин делит с канадцем второе место по количеству победных голов в истории «Пингвинз». Рекорд клуба принадлежит Яромиру Ягру (78).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама