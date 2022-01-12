Малкин сравнялся с Лемье и делит с ним второе место по количеству победных шайб в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

35-летний россиянин забросил вторую шайбу «Пингвинз» в начале второго периода. В середине того же периода он забил еще один гол.

With his 74th career game-winning goal, Evgeni Malkin is now tied with Mario Lemieux for the second-most GWGs in @penguins history.



He sits four GWGs away from Jaromir Jagr's franchise-high 78. pic.twitter.com/7uiWvcWULp — Penguins PR (@PenguinsPR) January 12, 2022

Малкин забросил 74-ю победную шайбу за все время выступлений за «Питтсбург» и повторил показатель Марио Лемье. Теперь россиянин делит с канадцем второе место по количеству победных голов в истории «Пингвинз». Рекорд клуба принадлежит Яромиру Ягру (78).