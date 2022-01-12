Малкин сравнялся с Лемье и делит с ним второе место по количеству победных шайб в истории «Питтсбурга»
08:47
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).
35-летний россиянин забросил вторую шайбу «Пингвинз» в начале второго периода. В середине того же периода он забил еще один гол.
With his 74th career game-winning goal, Evgeni Malkin is now tied with Mario Lemieux for the second-most GWGs in @penguins history.— Penguins PR (@PenguinsPR) January 12, 2022
He sits four GWGs away from Jaromir Jagr's franchise-high 78. pic.twitter.com/7uiWvcWULp
Малкин забросил 74-ю победную шайбу за все время выступлений за «Питтсбург» и повторил показатель Марио Лемье. Теперь россиянин делит с канадцем второе место по количеству победных голов в истории «Пингвинз». Рекорд клуба принадлежит Яромиру Ягру (78).
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