Малкин признан первой звездой матча с «Анахаймом»
08:40
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).
В игре с «Дакс» россиянин сделал дубль и отдал результативную передачу. 35-летний форвард провел первый матч в сезоне-2021/22, до этого он восстанавливался от операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.
Второй звездой матча стал нападающий «Анахайма» Якоб Сильферберг, который забросил единственную шайбу команды в матче. Третья звезда — форвард «Питтсбурга» Джефф Картер, сделавший дубль.
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