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Малкин признан первой звездой матча с «Анахаймом»

08:40
Евгений Малкин. Фото Twitter
Евгений Малкин. Фото Twitter
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

В игре с «Дакс» россиянин сделал дубль и отдал результативную передачу. 35-летний форвард провел первый матч в сезоне-2021/22, до этого он восстанавливался от операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.

Второй звездой матча стал нападающий «Анахайма» Якоб Сильферберг, который забросил единственную шайбу команды в матче. Третья звезда — форвард «Питтсбурга» Джефф Картер, сделавший дубль.

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Иван Торопцев все материалы автора
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