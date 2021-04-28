Друэн покинул расположение «Монреаля» по личным причинам

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн на неопределенное время покинул расположение команды. Такое решение он принял по личным причинам, сообщает официальный сайт клуба 28 апреля.

Forward Jonathan Drouin will take an indefinite leave of absence from the team for personal reasons.



He was placed on long-term injured reserve by the club. We ask everyone to respect his privacy. pic.twitter.com/bfy5F7afY6 — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) April 28, 2021

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».