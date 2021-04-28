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Друэн покинул расположение «Монреаля» по личным причинам

17:54
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Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн на неопределенное время покинул расположение команды. Такое решение он принял по личным причинам, сообщает официальный сайт клуба 28 апреля.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».

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