Друэн покинул расположение «Монреаля» по личным причинам
17:54
Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн на неопределенное время покинул расположение команды. Такое решение он принял по личным причинам, сообщает официальный сайт клуба 28 апреля.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».
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