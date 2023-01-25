Малкин признан второй звездой матча против «Флориды»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Флорида» (7:6 ОТ).

Первой звездой встречи признан защитник «Пингвинз» Крис Летанг. Он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Второй звездой стал российский форвард Евгений Малкин. В составе победителей он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Замкнул тройку форвард «Пантерз» Картер Верхэге, который оформил дубль.