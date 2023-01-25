«Тампа» переиграла «Миннесоту». Кучеров и Сергачев набрали по 2 очка
«Тампа-Бэй» выиграла у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Уайлд» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу и забросил шайбу в пустые ворота. Защитник Михаил Сергачев отметился двумя ассистами.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.
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«Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Эрикссон Эк — 17 (мен., Миддлтон), 23:43 — 0:1. Перри — 7 (Колтон, Сергачев), 29:44 — 1:1. Капризов — 27 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 31:42 — 1:2. Перри — 8 (бол., Колтон, Киллорн), 38:05 — 2:2. Стэмкос — 24 (Сергачев, Кучеров), 54:22 — 3:2. Кучеров — 19 (п.в., Хагель), 59:43 — 4:2.
Вратари: Василевский — Флери (57:29 — 59:43).
Штраф: 23 — 15.
Броски: 39 (11+10+18) — 35 (8+12+15).
Наши: Кучеров (21.54/5/+2), Наместников (8.02/0/0), Сергачев (22.21/4/+2) — Капризов (21.08/3/-1).
25 января. Тампа. Amalie Arena.
|Столичный дивизион
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|66
|3
|Рейнджерс
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|21
|59
|4
|Питтсбург
|47
|24
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|5
|Вашингтон
|49
|25
|24
|56
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|49
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|29
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|Коламбус
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|В
|П
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|80
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|29
|19
|66
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|30
|16
|61
|4
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|25
|22
|53
|5
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|23
|27
|52
|6
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|46
|20
|26
|48
|7
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|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|49
|28
|21
|64
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|4
|Колорадо
|45
|25
|20
|53
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|47
|15
|32
|35
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|46
|18
|28
|39
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|25.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 4
|25.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|7 : 6 ОТ
|25.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|4 : 2
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|25.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|25.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Вегас
|3 : 2 ОТ
|25.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 1
|25.01
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|3 : 5
|25.01
|05:00
|
Аризона – Анахайм
|- : -
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Вашингтон
|- : -
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|47
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|36
|2.22