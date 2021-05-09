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Малкин последние 9 минут матча с «Баффало» провел на скамейке запасных из соображений предосторожности

04:55
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не провел ни одной смены в последние 9 минут матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:0), сообщает официальный сайт лиги.

Как сообщил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан, такое решение было связано с предосторожностью, так как 34-летний россиянин проводил только четвертую игру после восстановления от травмы.

В текущем сезоне Малкин провел 33 матча в НХЛ, в которых набрал 28 (8+20) очков.

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