Малкин последние 9 минут матча с «Баффало» провел на скамейке запасных из соображений предосторожности

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не провел ни одной смены в последние 9 минут матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:0), сообщает официальный сайт лиги.

Как сообщил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан, такое решение было связано с предосторожностью, так как 34-летний россиянин проводил только четвертую игру после восстановления от травмы.

В текущем сезоне Малкин провел 33 матча в НХЛ, в которых набрал 28 (8+20) очков.