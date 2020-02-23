Малкин подрался с защитником «Вашингтона»
20:54
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подрался с защитником «Вашингтона» Бренденом Диллоном в концовке первого периода гостевого матча регулярного чемпионата. После первой 20-й минутки счет 1:0 в пользу хозяев.
Россиянин вступился за партнера, после чего на него накинулся новичок «Кэпиталз» Диллон, который проводит 3-ю игру за «Столичных».
Оба хоккеиста получили по 4 минуты штрафа.
Another angle of #ALLCAPS Brenden Dillon and #LetsGoPens Evgeni Malkin going at it at the end of the 1st period.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 23, 2020
Linesman James Tobias right in the thick of it.
CC:@ScoutingTheRefs pic.twitter.com/qN4zYMGMIo
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