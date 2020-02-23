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Малкин подрался с защитником «Вашингтона»

20:54
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подрался с защитником «Вашингтона» Бренденом Диллоном в концовке первого периода гостевого матча регулярного чемпионата. После первой 20-й минутки счет 1:0 в пользу хозяев.

Россиянин вступился за партнера, после чего на него накинулся новичок «Кэпиталз» Диллон, который проводит 3-ю игру за «Столичных».

Оба хоккеиста получили по 4 минуты штрафа.

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