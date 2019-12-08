Маклеллан раскритиковал хит Риналдо против Прохоркина

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан остался недоволен силовым приемом, который нападающий «Калгари» Зак Риналдо применил против форварда «Кингз» Николая Прохоркина.

— Конечно, я видел этот удар, — цитирует тренера LA Kings Insider. — И вы все его тоже видели. Всегда задают подобной вопрос после таких моментов.

А знаете, что обычно происходит в таких ситуациях? Один тренер говорит: «Я еще не видел эпизода». А другой отвечает: «Игрок был в уязвимой позиции и был целенаправленный удар в голову. Кажется, что там и ноги были оторваны ото льда». А теперь сами подумайте, кто из тренеров и какой команды мог такое сказать.

Клиффорд вступился за своего партнера. Это правильный поступок в командном виде спорта.

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