Макгрегор – о победе Овечкина в драке со Свечниковым: "Поздравляю! Правильный русский"

Боец UFC Конор Макгрегор в своем Твиттере высказался о драке капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и форварда "Каролины" Андрея Свечникова. Ови несколькими ударами отправил соперника в нокаут, позже стало известно, что 19-летний хоккеист получил травму.
Напомним, что "Ураганы" победили 5:0 и сократили отставание в серии, 2-1.
– Поздравляю, Ови! Правильный русский. Рад был встретится с тобой в Москве, скоро увидимся снова! Они могут бежать, но не могут спрятаться, – написал Макгрегор.
Congrats @ovi8!– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 апреля 2019 г.
A Proper Russian.
Great to meet you in Moscow big man, see you again soon!
They can run, but they can’t hide. https://t.co/R14KvFXf22
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