Макгрегор – о победе Овечкина в драке со Свечниковым: "Поздравляю! Правильный русский"

Боец UFC Конор Макгрегор в своем Твиттере высказался о драке капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и форварда "Каролины" Андрея Свечникова. Ови несколькими ударами отправил соперника в нокаут, позже стало известно, что 19-летний хоккеист получил травму.

Напомним, что "Ураганы" победили 5:0 и сократили отставание в серии, 2-1.

– Поздравляю, Ови! Правильный русский. Рад был встретится с тобой в Москве, скоро увидимся снова! Они могут бежать, но не могут спрятаться, – написал Макгрегор.