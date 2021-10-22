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Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ

10:10
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой по итогам дня в НХЛ.

Макдэвид забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в матче с «Аризоной» (5:1).

Вторая звезда — форвард «Каролины» Себастьян Ахо, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с «Монреалем» (4:1).

Третьей звездой признан вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем, который провел на ноль игру с «Детройтом» (3:0), отразив все 33 броска по своим воротам.

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Иван Торопцев все материалы автора
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