Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
10:10
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой по итогам дня в НХЛ.
Макдэвид забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в матче с «Аризоной» (5:1).
Вторая звезда — форвард «Каролины» Себастьян Ахо, на счету которого 3 (2+1) очка в игре с «Монреалем» (4:1).
Третьей звездой признан вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем, который провел на ноль игру с «Детройтом» (3:0), отразив все 33 броска по своим воротам.
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