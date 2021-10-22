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Главный тренер «Ванкувера» объяснил, почему Подколзин пропустил матч с «Чикаго»

09:25
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Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин объяснил, почему российский форвард «Кэнакс» Василий Подколзин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:1).

«Здесь проходит тонкая грань. Этот молодой человек нам очень нравится. Он будет хорошим хоккеистом, но ему еще надо учиться. Сегодня ему надо было посидеть на трибуне. Посмотрим, что будет в следующем матче», — приводит официальный сайт НХЛ слова Грина.

Подколзин проводит дебютный сезон в НХЛ, на его счету 1 гол в 4 матчах за «Ванкувер».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/russkie-v-nhl-ovechkin-sygral-v-raspasovshchika/c-327107802

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Иван Торопцев все материалы автора
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