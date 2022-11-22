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Сегодня, 05:23

Макар набрал 200 очков в НХЛ и побил рекорд Зубова

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Колорадо» Кэйл Макар отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

24-летний канадец забросил шайбу и открыл счет в матче. Для Макара это 200-е очко в 195 матчах НХЛ. Таким образом, он побил рекорд Сергея Зубова, который набрал 200 очков в 207 матчах.

Сергей Зубов
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
Кэйл Макар
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4 Рейнджерс 19 9 10 22
5 Питтсбург 19 9 10 21
6 Филадельфия 18 7 11 18
7 Вашингтон 20 7 13 17
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1 Бостон 18 16 2 32
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 14 5 29
2 Лос-Анджелес 21 11 10 24
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8 Анахайм 18 5 13 11
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Нью-Джерси – Эдмонтон
 5 : 2
22.11 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 5
22.11 03:00
Филадельфия – Калгари
 2 : 5
22.11 03:30
Виннипег – Каролина
 - : -
22.11 03:30
Торонто – Айлендерс
- : -
22.11 04:00
Нэшвилл – Аризона
 - : -
22.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 - : -
22.11 04:30
Даллас – Колорадо
 - : -
22.11 06:30
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 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 18 34
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 18 30
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 20 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 18 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Андрей Свечников

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Каролина

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Линус Ульмарк

Бостон

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Витек Ванечек

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