Макар набрал 200 очков в НХЛ и побил рекорд Зубова

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

24-летний канадец забросил шайбу и открыл счет в матче. Для Макара это 200-е очко в 195 матчах НХЛ. Таким образом, он побил рекорд Сергея Зубова, который набрал 200 очков в 207 матчах.