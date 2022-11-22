Овечкин, Малкин и другие хоккеисты поздравили Бержерона с тысячным очком в НХЛ

Пресс-служба «Бостона» опубликовала поздравление для форварда Патриса Бержерона, который набрал 1000-е очко в НХЛ.

В видеопоздравлении приняли участие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сидни Кросби, Патрик Кейн, Анже Копитар, Эрик Стаал и Николас Бекстрем. Все эти игроки уже набрали по 1000 очков в НХЛ.

За свою карьеру Бержерон провел 1235 матчей в НХЛ, набрав 1000 (409+591) очков.