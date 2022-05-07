Любушкин набрал первое в карьере очко в Кубке Стэнли

«Торонто» удвоил преимущество в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы». Счет в середине первого периода стал 2:0.

Голом на 10-й минуте встречи отметился Колин Блэквелл. Ассистировал ему российский защитник Илья Любушкин.

28-летний россиянин, играющий в НХЛ с 2018 года, набрал первое очко в Кубке Стэнли. До этого сезона «Койотс» не выходили в плей-офф.

Напомним, ворота «Тампы» защищает российский голкипер Андрей Василевский. Счет в серии после двух игр равный — 1-1.