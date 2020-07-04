Любой игрок НХЛ сможет отказаться от участия в плей-офф и не будет за это оштрафован

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о деталях соглашения между НХЛ и ассоциацией игроков по поводу возобновления сезона-2019/20.

По информации источника, любой хоккеист сможет отказаться от участия в оставшейся части сезона без каких-либо денежных штрафов. Перед каждым посещением принимающего города команды будут проходить предварительное тестирование. На последней неделе перед прибытием всем хоккеистам будет рекомендовано проводить как можно больше времени дома. После этого тестирование будет проводиться каждый день.

Ношение масок за пределами льда будет обязательным. Лига предпримет меры по соблюдению социальной дистанции, также, каждый игрок будет жить в своей комнате. НХЛ разработает специальные правила на случай, если кому-то из хоккеистов экстренно потребуется уехать из принимающего города.

Сезон-2019/20 в НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в начале августа он будет возобновлен розыгрышем плей-офф с участием 24 команд.