«Вегас» по буллитам победил «Лос-Анджелес»
«Вегас» на выезде победил «Лос-Анджелес» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У гостей забивали Майк Амадио, Уильям Каррьер и Марк Стоун. У хозяев отметились Алекс Лаферрьер, Тревор Льюис и Дрю Даути.
Победный буллит реализовал Джек Айкел.
«Вегас» набрал 17 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице «Запада». «Лос-Анджелес» с 10 очками — на 4-м месте.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лафферье — 2 (Дюбуа, Рой), 13:11 — 1:0. Льюис — 2 (Андерсон, Лизотт), 24:54 — 2:0. Амадио — 2 (Карлссон), 27:36 — 2:1. Каррье — 1, 32:57 — 2:2. Стоун — 2 (бол., Маршессо, Теодор), 46:26 — 2:3. Даути — 4 (Фиала, Кемпе), 58:57 — 3:3.
Победный буллит: Айкел.
Вратари: Тэлбот (57:52 — 58:57) — Томпсон.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 41 (14+11+14+2) — 30 (9+14+6+1).
Наши: Гавриков (21.55/1/0) — Барбашев (14.44/0/0), Дорофеев (11.44/4/0).
29 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|8
|6
|2
|12
|2
|Каролина
|9
|5
|4
|10
|3
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|9
|4
|Айлендерс
|7
|4
|3
|9
|5
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|6
|Коламбус
|8
|3
|5
|8
|7
|Вашингтон
|7
|3
|4
|7
|8
|Питтсбург
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|15
|2
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|3
|Монреаль
|8
|5
|3
|11
|4
|Детройт
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|6
|Флорида
|7
|4
|3
|8
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|8
|3
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|8
|4
|4
|9
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Миннесота
|8
|3
|5
|8
|6
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|7
|Аризона
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|8
|1
|17
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|5
|Сиэтл
|9
|2
|7
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|8
|0
|8
|1
|29.10
|01:00
|
Флорида – Сиэтл
|3 : 2
|29.10
|02:00
|
Монреаль – Виннипег
|4 : 3 Б
|29.10
|02:00
|
Питтсбург – Оттава
|2 : 5
|29.10
|02:00
|
Нэшвилл – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|0 : 2
|29.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|4 : 1
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4 ОТ
|29.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Вегас
|3 : 4 Б
|29.10
|20:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|7
|18
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|9
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|9
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|8
|8
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|8
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32