«Вегас» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом»
07:29
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.
На шайбы Остина Вагнера и Анже Копитара гости ответили точными бросками Николя Руа, Марка Стоуна, Алекса Така и Макса Пачиоретти. При этом «рыцари» уступали до 35-й минуты со счетом 0:2.
После этого матча «Вегас» с 58 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 38 очками — на седьмой строчке.
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