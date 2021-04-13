«Вегас» одержал волевую победу над «Лос-Анджелесом»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.

На шайбы Остина Вагнера и Анже Копитара гости ответили точными бросками Николя Руа, Марка Стоуна, Алекса Така и Макса Пачиоретти. При этом «рыцари» уступали до 35-й минуты со счетом 0:2.

После этого матча «Вегас» с 58 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 38 очками — на седьмой строчке.