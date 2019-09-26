«Лос-Анджелес» проиграл «Анахайму», Ковальчук очков не набрал

«Анахайм» выиграл у «Лос-Анджелеса» в контрольном матче (2:0). Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

НХЛ

Контрольный матч

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хенрик — 2 (Ритчи, Ларссон), 1:40 — 1:0. Кэррик — 1 (Гецлаф, Фаулер), 58:48 — 2:0.

Вратари: Миллер — Куик (58:40 — 58:48).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (15+9+5) — 32 (10+10+12).

Наши: — - Ковальчук (15.14/1/-1).

26 сентября. Анахайм. Honda Center.