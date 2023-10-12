«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», Георгиев сделал 35 сейвов
«Лос-Анджелес» на домашнем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
За «Кингз» голы забили Карл Грундстрем и Куинтон Байфилд. За «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Кейл Макар, Микко Рантанен, оформивший дубль, и Майлз Вуд.
Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 35 бросков по воротам. Нападающий команды Валерий Ничушкин провел на льду 17 минут 7 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1».
Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сыграл 20 минут 42 секунды, показатель полезности «-1».
Следующий матч «Колорадо» проведет 15 октября с «Сан-Хосе», а «Лос-Анджелес» в этот же день примет «Каролину».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Голы: Маккиннон — 1 (Рантанен, Друэн), 7:25 — 0:1. Макар — 1 (бол., Маккиннон, Рантанен), 22:54 — 0:2. Рантанен — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 23:47 — 0:3. Грундстрем — 1 (Дано), 26:18 — 1:3. Байфилд — 1 (Копитар), 39:55 — 2:3. Рантанен — 2 (Джонсон, Макар), 44:59 — 2:4. Вуд — 1 (п.в., Колтон, Татар), 56:08 — 2:5.
Вратари: Тэлбот (55:58 — 56:08) — Георгиев.
Штраф: 15 — 19.
Броски: 36 (11+19+6) — 36 (9+14+13).
Наши: Гавриков (20.42/0/-1) — Ничушкин (17.07/2/-1).
12 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|2
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
|
Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|2 : 5
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|8 : 1
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|5 : 3
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Джон Таварес
Торонто
|1
|3
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|2
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Петр Мразек
Чикаго
|1
|2.00