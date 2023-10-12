Форвард «Ванкувера» Бесер оформил первый покер сезона в НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Брок Бесер забросил четыре шайбы в ворота «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24 (8:1). Это первый покер нового сезона лиги.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист провел 74 матча за «Ванкувер», в которых набрал 55 (18+37) очков.

Американский хоккеист стал игроком «Кэнакс» в 2017 году.