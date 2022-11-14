Линдгрен сменил Кемпера в воротах «Вашингтона» после четырех пропущенных голов от «Тампы»

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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Тампой».

На 17-й минуте вратарь «Кэпиталз» Дарси Кемпер был заменен Чарли Линдгреном после четырех пропущенных шайб.

Кемпер отразил в этой встрече 5 бросков из 9.