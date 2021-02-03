Лидер «Колорадо» Маккиннон выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон из-за травмы пропустит несколько недель, сообщает официальный сайт НХЛ.

По словам главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара, 25-летний канадец пропустит ближайшие встречи «Колорадо» из-за травмы нижней части тела, полученной во встрече с «Миннесотой» 1 февраля (3:4 в овертайме).

В нынешнем сезоне НХЛ Маккиннон набрал 14 (2+12) очков в 10 матчах регулярного чемпионата.

Натан Маккиннон — первый номер драфта НХЛ-2013 — всю свою карьеру провел в «Колорадо». В 2015-м году вместе со сборной Канады форвард стал чемпионом мира в Чехии.