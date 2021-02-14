Кузнецов забросил вторую шайбу в сезоне

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:0, первый период). Для россиянина это второй гол в сезоне.

Ассистировал ему нападающий команды Ларс Эллер. Также голевую передачу в свой актив записал защитник Джастин Шульц.