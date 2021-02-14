Кузнецов забросил вторую шайбу в сезоне
23:35
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:0, первый период). Для россиянина это второй гол в сезоне.
Ассистировал ему нападающий команды Ларс Эллер. Также голевую передачу в свой актив записал защитник Джастин Шульц.
Кузнецов проводит первую игру с 19 января. В середине января российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр и тренировок из-за нарушения протокола НХЛ по борьбе с коронавирусом.
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