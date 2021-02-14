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Кузнецов забросил вторую шайбу в сезоне

23:35
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:0, первый период). Для россиянина это второй гол в сезоне.

Ассистировал ему нападающий команды Ларс Эллер. Также голевую передачу в свой актив записал защитник Джастин Шульц.

Кузнецов проводит первую игру с 19 января. В середине января российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр и тренировок из-за нарушения протокола НХЛ по борьбе с коронавирусом.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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