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Кузнецов забросил Василевскому. Видео

02:26
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«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй». На 6-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов, реализовавший большинство. Это его 11-я шайба в этом сезоне.

Ворота «Лайтнинг» защищает российский вратарь Андрей Василевский.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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