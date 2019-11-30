Кузнецов забросил Василевскому. Видео
02:26
«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй». На 6-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов, реализовавший большинство. Это его 11-я шайба в этом сезоне.
Ворота «Лайтнинг» защищает российский вратарь Андрей Василевский.
Kuzy goin' hard in tha paint! pic.twitter.com/8taIJEWL32— Washington ? Capitals (@Capitals) November 29, 2019
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...