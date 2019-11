Кузнецов забросил седьмую шайбу в сезоне. Он снова реализовал выход один на один

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Аризону» (1:3, середина второго периода). На 29-й минуте отличился Евгений Кузнецов. Он забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 17 (7+10) очков в 16 встречах.

Кузнецов реализовал выход один на один. В прошлом матче с «Вегасом» (5:2) он отличился аналогичным образом.

Evgeny Kuznetsov scores on the breakaway to close the Coyotes' lead to 3-1 pic.twitter.com/fIeeY79kJQ