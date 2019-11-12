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Кузнецов забросил седьмую шайбу в сезоне. Он снова реализовал выход один на один

04:30
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Аризону» (1:3, середина второго периода). На 29-й минуте отличился Евгений Кузнецов. Он забросил седьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 17 (7+10) очков в 16 встречах.

Кузнецов реализовал выход один на один. В прошлом матче с «Вегасом» (5:2) он отличился аналогичным образом.

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