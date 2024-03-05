Кузнецов провел тренировку в составе фарм-клуба «Вашингтона» из АХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов провел тренировочное занятие с командой «Херши Беарз» из АХЛ.

В субботу, 2 марта, стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

Никто не забрал россиянина с драфта отказов, поэтому «Кэпиталз» отправили его в свой фарм-клуб в АХЛ.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча в НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.