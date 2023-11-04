Кузьменко объяснил, почему игроки «Ванкувера» не радовались голам в ворота «Сан-Хосе», начиная со второго периода

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» рассказал, почему он и другие игроки «Кэнакс», начиная со второго периода, не радовались голам в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (10:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Это было бы неуважением к сопернику, — объяснил Кузьменко. — Если ты забиваешь шестой гол и далее, то радоваться и кричать — недостойно. Так делать нельзя. Забил? Молодец, езжай на лавку.

— А была ли во втором перерыве при счете 8:0 установка от Рика Токкета обязательно забить десять? Или, может, игроки между собой об этом говорили?

— Наоборот. Добивать здесь — не в почете. Первое и второе звено по сравнению с другими матчами очень мало выходили во втором и третьем периодах именно поэтому. В большинстве уже выходит третье звено. Акцент делается на уважение к той команде и ее игрокам.