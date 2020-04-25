Купер считает Василевского одним из основных претендентов на «Везина Трофи»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил вклад российского вратаря Андрея Василевского в успехи команды в этом сезоне. По его мнению, россиянин является одним из основных претендентов на «Везина Трофи» второй год подряд.

— Думаю, что в пользу кампании «Васи на «Везину» множество аргументов, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — Достаточно посмотреть, где мы находимся в таблице. В таком командном виде спорт, как наш, своя роль предписана каждому, но у вратаря она особенно велика. Когда мы начали свое восхождение после первых 30 матчей, заслуга Васи в этом просто огромна. Его статистика ясно это отражает: он вырвался в лидеры НХЛ по победам, да и его индивидуальные показатели вроде процента отраженных бросков и коэффициента надежности тоже среди лучших.

В начале сезона его статистика была не так уж хороша, но если вы посмотрите на последние две трети сезона и на то, как он поднялся во всех категориях, то поймете, насколько хорош он был все это время. Васи — это камень, который стабилизирует всю нашу игру — особенно, если вспомнить, где мы были после первых 30 матчей. «Везина» принимает во внимание, насколько важными были вратарские перформансы в успехах их команд, и в этом плане сейчас будет затруднительно назвать более успешного вратаря, чем он. Так что меня ничуть не удивляет, что Васи снова среди основных кандидатов на вратарский трофей.