Куликов провел силовой прием на Бедарде. За 18-летнего форварда «Чикаго» вступились партнеры

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» (4:3).

Во втором периоде защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов провел силовой прием на форварде Конноре Бедарде. После этого за 18-летнего канадца вступились его партнеры. Бедард в этой встрече оформил дубль.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 19 очками в 14 матчах. «Чикаго» идет на 12-й строчке Запада с 10 очками в 13 играх.