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Кучеров забросил шайбу в ворота «Анахайма»

04:30
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Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Россиянин вывел свою команду вперед — 2:1. После этого «Дакс» удалось снова сделать счет равным. На данный момент в матче продолжается второй период.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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