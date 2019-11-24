Кучеров забросил шайбу в ворота «Анахайма»

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Россиянин вывел свою команду вперед — 2:1. После этого «Дакс» удалось снова сделать счет равным. На данный момент в матче продолжается второй период.

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