Кучеров забросил шайбу в ворота «Анахайма»
04:30
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».
What. A. FORECHECK! ?#ANAvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/QZ5mAnwtlm— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 24, 2019
Россиянин вывел свою команду вперед — 2:1. После этого «Дакс» удалось снова сделать счет равным. На данный момент в матче продолжается второй период.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...