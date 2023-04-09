Кучеров во второй раз за карьеру сделал 80 результативных передач за сезон

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:7).

Таким образом, 29-летний россиянин сделал 80 ассистов за сезон во второй раз за карьеру в НХЛ — первый раз это произошло в сезоне-2018/19 (87 передач).

В текущем сезоне Кучеров провел 80 матчей, в которых набрал 110 (30+80) очков.