Кучеров вернулся в звено к Стэмкосу на тренировке "Тампы"

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров работал в звене Стивена Стэмкоса на предматчевой тренировке перед игрой с "Питтсбургом", сообщает журналист Джо Смит.

"Тампа" занималась в следующих атакущих сочетаниях: Палат – Стэмкос – Кучеров, Гурд – Пойнт – Джонсон, Киллорн – Чирелли – Миллер, Эрне – Пакетт – Джозеф. В последних играх Кучеров выступал в тройке Брейдена Пойнта.

Кучеров не может забить уже на протяжении десяти матчей, однако по-прежнему остается в лидерах бомбардирской гонки Национальной хоккейной лиги. На его счету 22 заброшенные шайбы и 59 результативных передач в 54 матчах.