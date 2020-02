Кучеров вернулся после травмы и продлил результативную серию до 13 матчей

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» — 5:3. У «молний» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, пропустивший одну встречу из-за травмы.

EMPTY-NETTER ?@TBLightning win and Nikita Kucherov gets an empty-netter to seal the deal!



Watch reaction on the FOX Sports Sun postgame show! #GoBolts pic.twitter.com/wdRcv6IHCU