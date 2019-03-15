Кучеров установил ассистентский рекорд НХЛ для россиян. У него 80 передач в этом сезоне

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отдал две голевые передачи в матче против "Детройта" (5:4) и установил ассистентский рекорд для наших хоккеистов в НХЛ – в этом сезоне у него уже 80 пасов. До этой игре нападающий "Лайтнинг" делил первое место с Евгением Малкиным, на счету которого десять лет назад было 78 передач. (Павел Климовицкий)

Лучшие российские результаты в регулярных чемпионатах НХЛ (передачи за один сезон)

1. Никита Кучеров – 80, сезон-2018/19

2. Евгений Малкин – 78, сезон-2008/09

3. Сергей Зубов – 77, сезон-1993/94

4. Сергей Федоров – 68, сезон-1995/96

5. Павел Дацюк – 66, сезон-2007/08