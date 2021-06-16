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Кучеров сделал три голевые передачи в матче «Тампа» — «Айлендерс»

05:33
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«Тампа» забросила четвертую шайбу «Айлендерс» во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ. В середине третьего периода Виктор Хедман реализовал большинство. Ассистировал ему российский нападающий Никита Кучеров.

Ранее в этой встрече Кучеров уже сделал две голевые передачи. Всего на его счету теперь 17 ассистов в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

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Евгений Козинов все материалы автора
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