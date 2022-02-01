Кучеров пропустит матч «Тампы» против «Сан-Хосе»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что российский нападающий Никита Кучеров пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе», сообщает журналист Брайан Бернс.

Россиянин только вернулся к тренировкам после того, как сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустил два последних матча регулярного чемпионата из-за попадания в COVID-протокол 25 января.

Следующий матч «Тампы», который «молнии» проведут с «Сан-Хосе Шаркс», состоится во вторник, 2 февраля. Встреча станет последней перед перерывом на Матч звёзд НХЛ, запланированный на 5 февраля в Лас-Вегасе.