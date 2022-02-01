«Даллас» вернул Худобина из фарм-клуба

«Даллас» вызвал из фарм-клуба российского вратаря Антона Худобина, сообщает пресс-служба команды.

We have recalled Riley Damiani and Anton Khudobin from the @TexasStars. — Dallas Stars (@DallasStars) February 1, 2022

В декабре Худобин прошел драфт отказов НХЛ. Ни одна команда в течение 24 часов не забрала 35-летнего россиянина, поэтому он был отправлен в фарм-клуб «Далласа» в АХЛ.

Затем «Звезды» вернули голкипера в основу на несколько дней, после чего снова отправили в «Техас».