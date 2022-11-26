Кучеров признан первой звездой матча «Тампа» — «Сент-Луис»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Никита Кучеров. На счету 29-летнего россиянина три голевые передачи.

Второй звездой признан форвард Брэйден Пойнт, который набрал 3 (2+1) очка. Замкнул тройку нападающий Ник Пол, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу.