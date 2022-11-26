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Сегодня, 06:54

«Детройт» по буллитам обыграл «Аризону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит на счету Дилана Ларкина.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Аризона» — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Копп — 2 (бол., Раймонд, Гронек), 12:01 — 1:0. Гронек — 6 (бол., Берггрен, Бертуцци), 24:02 — 2:0. Шмальц — 2 (Чикран), 28:32 — 2:1. Истерли — 1 (Бертуцци, Раймонд), 29:00 — 3:1. Мозер — 2 (Келлер, Шмальц), 35:31 — 3:2. Чикран — 1 (Гостисбеер, Шмальц), 59:34 — 3:3.

Победный буллит: Ларкин.

Вратари: Хуссо — Веймелка.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 36 (11+12+9+4) — 23 (8+8+5+2).

26 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Детройт Ред Уингз
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Филадельфия – Питтсбург
 1 : 4
26.11 03:30
Баффало – Нью-Джерси
 1 : 3
26.11 03:30
Детройт – Аризона
 4 : 3 Б
26.11 03:30
Коламбус – Айлендерс
2 : 3
26.11 03:30
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 5 : 2
26.11 04:00
Вегас – Сиэтл
 2 : 4
26.11 04:30
Даллас – Виннипег
 - : -
26.11 06:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 - : -
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Рейнджерс – Эдмонтон
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Давид Пастрняк

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Бостон

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