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Кросби пропустил тренировку «Питтсбурга»

08:37
Сидни Кросби. Фото AFP
Сидни Кросби. Фото AFP
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не принял участие в последней тренировке команды, сообщает TSN.

На предыдущем занятии он был вынужден покинуть лед раньше времени. Помощник главного тренера «Пингвинов» Марк Рекки подчеркнул, что клуб не может сообщить о состоянии игрока.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.

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