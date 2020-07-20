Кросби пропустил тренировку «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби не принял участие в последней тренировке команды, сообщает TSN.

На предыдущем занятии он был вынужден покинуть лед раньше времени. Помощник главного тренера «Пингвинов» Марк Рекки подчеркнул, что клуб не может сообщить о состоянии игрока.

В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Недавно «Питтсбург» возобновил тренировки. Регулярный чемпионат в НХЛ решили не доигрывать. Вместо этого сезон возобновится сразу со стадии плей-офф.