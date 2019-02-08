Кросби повторил рекорд Лемье по играм за "Питтсбург"

Матч регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" - "Питтсбург" (3:2 ОТ) стал 915-м для капитана "Пингвинз" Сидни Кросби.

Таким образом, 31-летний форвард повторил клубный рекорд по количеству матчей. Предыдущий принадлежал нынешнему владельцу "Пингвинз" Марио Лемье.

Напомним, что Кросби был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2005 году под первым номером, с мая 2007 года он является капитаном команды.

В составе "Питтсбурга" форвард трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016-2017) и четырежды выигрывал Приз Принца Уэльского (2008-2009, 2016-2017).

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