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Кросби похвалил Малкина после победы над «Детройтом»

09:37
Сидни Кросби (слева) и Евгений Малкин. Фото AFP
Сидни Кросби (слева) и Евгений Малкин. Фото AFP
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Капитан и нападающий «Питтсбург» Сидни Кросби, который отметился победной заброшенной шайбой в ворота «Детройта» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, подвел итоги встречи и похвалил своего партнера по команде россиянина Евгения Малкина.

33-летний Малкин отдал голевой пас на Кросби в овертайме.

«Мне просто нужно было подставить клюшку, — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ. — Мы пробовали это раньше, но их вратарь это прочитал. Во второй раз Малкин просто здорово разобрался в ситуации».

Кросби — вторая звезда дня в НХЛ, первая — одноклубник Кучерова

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